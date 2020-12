Ρόι Κιν: «Δεν έχω ξαναδεί τόσες αγκαλιές μετά από ντέρμπι» (vid)

Ο άλλοτε χαφ των «κόκκινων διαβόλων» και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports δεν μπορεί να βλέπει αντιπάλους έπειτα από έντονα παιχνίδια ν' αγκαλιάζονται και να τα λένε σαν καλοί φίλοι και αυτό συνέβη και το βράδυ του Σαββάτου μετά τη «μάχη» του Μάντσεστερ.

«Ήταν φτωχό σε θέαμα και ποιότητα το ντέρμπι... Δεν υπήρχε διάθεση για ποδόσφαιρο ποιότητας... Δεν έχω ξαναδεί τόσες αγκαλιές και τόσες κουβέντες μετά από ντέρμπι. Δεν υπήρχε ένταση, δεν υπήρχε ποιότητα στην επίθεση και από τις δύο ομάδες...» ήταν μερικά από τα λόγια του στο post-game.

Roy Keane on the scenes at full-time: “I have never seen so many hugs and chats, I don’t get it!”

