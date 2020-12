Για πρώτη φορά από τα τέλη του Νοέμβρη και τη μεγάλη περιπέτεια με τον τραυματισμό στο κεφάλι, ο Ραούλ Χιμένες βρέθηκε πάλι κοντά στην ομάδα του, τον Νούνο Σάντο και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Όντας κι εκείνος χαμογελαστός και δείχνοντας πως πλέον μετράει τις μέρες μέχρι να του επιτρέψουν να επιστρέψει στη δουλειά, χάρισε στιγμές χαράς και στους υπόλοιπους στην προπόνηση των «λύκων», με τον Νούνο Σάντο να τον περιμένει πως και πως πίσω...

Υπενθυμίζεται πως είχε χρειαστεί άμεσα χειρουργείο στο κεφάλι μετά το χτύπημα που είχε δεχθεί σε σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ στο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» στις 29 του Νοέμβρη.

@Raul_Jimenez9 visited @Wolves training for the first time since he suffered a fractured skull.

Lovely to see him back. pic.twitter.com/uLBWUUfyyL

— SPORF (@Sporf) December 10, 2020