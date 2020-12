Λίβερπουλ - Γουλβς: Γεμίζει κόσμο το «Kop» μετά από εννιά μήνες! (pic & vid)

Μετά τα γήπεδα του Λονδίνου (Γουέστ Χαμ, Τσέλσι και Τότεναμ), οι φίλαθλοι επιστρέφουν και στο Λίβερπουλ για αγώνα της Premier League. Η πρωταθλήτρια του Γιούργκεν Κλοπ υποδέχεται τη Γουλβς μπροστά σε 2.000 φιλάθλους, εκ των οποίων οι 1.500 θα βρίσκονται στο θρυλικό «Kop», για να παρακολουθήσουν τους Reds από το αγαπημένο τους σημείο.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που το «Άνφιλντ» ανοίγει τις πύλες του στο κοινό της ομάδας, έπειτα από 270 μέρες και τη ρεβάνς του περασμένου Champions League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Fans on the Kop for the first time since March #LFC pic.twitter.com/eUhbXgIUnC

Anfield is filling up for the first time in 9 months. 1,500 on the Kop tonight and 500 in the main stand.

Let’s go, Redmen. pic.twitter.com/PafTPUib2H

