Η ανατροπή και νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο «χτίστηκε» πάνω στο καταπληκτικό γκολ της ισοφάρισης από τον Πολ Πογκμπά. Ένα γκολ, όμως, που ΔΕΝ έπρεπε να μετρήσει, κάτι που δεν είδε (;) το VAR!

Η τηλεοπτική εκπομπή «Match of the Day», με την δική της τεχνολογία, εξέθεσε το VAR, αφού (απ)έδειξε ότι η μπάλα, στο διώξιμο του τερματοφύλακα Ντιν Χέντερσον, προτού αυτή φτάσει στον Μπρούνο Φερνάντες και από εκεί στο Πογκμπά, είχε βγει καθαρά έξω.

How to match of the day have better technology than VAR. #WHUMUN pic.twitter.com/Rvr0OHaglz

