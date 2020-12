Επιτέλους καλά νέα για τον Κλοπ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρνολντ

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Ολυμπιακός - Βόλος. |21+

Ο 22χρονος Βρετανός των «Reds», δεν ήταν στις επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ μιας και η θλάση στη γάμπα που είχε υποστεί στις 8 Νοεμβρίου κόντρα στην Σίτι, τον είχε βάλει στα... πιτς για περίπου ένα μήνα.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Γερμανός τεχνικός δεν θα στερηθεί άλλο τις υπηρεσίες του νεαρού μπακ. Κι αυτό διότι ο Άρνολντ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης την Παρασκευή (04/12) και μάλιστα ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο κυριακάτικο ματς με την Γουλβς.

Το ίδιο ισχύει και για τον Κεϊτά, ο οποίος χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες αλλά πλέον επέστρεψε στη διάθεση του προπονητή του.

«Δεν ξέρω αν πρόκειται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα και να παίξουν 90 λεπτά αλλά είναι σημαντικό ότι επέστρεψαν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Kloppo.

Jürgen Klopp has confirmed Trent Alexander-Arnold and Naby Keita are set to join their teammates in today's session at the @AXA Training Centre.#LIVWOL

— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2020