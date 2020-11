«Αν μπορούσε εκείνος, έκανε τους άλλους να πιστεύουν ότι είναι για όλα ικανοί». Με αυτή τη φράση, ο Μαρσέλο Μπιέλσα υπογράμμισε τα λόγια του για τον συμπατριώτη, φίλο και είδωλό του, Ντιέγκο Μαραντόνα, που μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι είδωλο.

«Ήταν ένας καλλιτέχνης. Είχε κερδίσει την αναγνωρισιμότητα για αυτά που έδινε στους οπαδούς με τόση ομορφιά. Το είδωλο Μαραντόνα, μας έκανε να πιστεύουμε ότι αν το μπορεί εκείνος, τότε όλοι είμαστε ικανοί. Για αυτό η απώλεια ενός ειδώλου γίνεται περισσότερο αισθητή σε εκείνους που είναι οι περισσότερο αποκλεισμένοι. Ήταν για εμάς και θα συνεχίσει να είναι είδωλο», δήλωσε γεμάτος συγκίνηση ο Αργεντίνος τεχνικός της Λιντς.

"The idol makes us believe that what he does, we're all capable of" pic.twitter.com/5BVhH1JFAB

"He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg

— Leeds United (@LUFC) November 26, 2020