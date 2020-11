Times: «Η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει 10ετές πλάνο στον Μέσι»

Μπορεί του «Sky Sports» να ανέφερε πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν θα ρίξει τη βόμβα με την απόκτηση του Μέσι, ωστόσο οι New York Times τονίζουν πως οι «Πολίτες» δεν θα αφήσουν τόσο εύκολα την υπόθεση του Αργεντινού σταρ και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κάνουν το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» αποκτώντας τον το προσεχές καλοκαίρι.

Το συμβόλαιο του 33χρονου μεσοεπιθετικού ολοκληρώνεται στο «Καμπ Νόου» τον Ιούνιο του 2021 και όσο ο ίδιος δεν υπογράφει την ανανέωσή του με τους «μπλαουγκράνα», τα δημοσιεύματα περί αποχώρησής του... φουντώνουν.

Αυτή τη φορά το δημοσίευμα των «New York Times» αναφέρει πως η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να προτείνει ένα πλάνο διάρκειας 10 ετών στον Λιονέλ Μέσι!

Μάλιστα, στους όρους του συμβολαίου του θα υπάρχει και η δυνατότητα για τον μεγάλο αστέρα του ποδοσφαίρου να υπογράψει στην Yokohama Marinos ή την Melbourne City. Ομάδες οι οποίες ανήκουν στον ιστό του City Football Group. Μένει να δούμε αν ο Λιονέλ Μέσι αποφασίσει να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης ή να ανοίξει νέα σελίδα στην καριέρα του...

Manchester City have come up with a ten-year plan to maximise the potential benefits of bringing Lionel Messi to the club from Barcelona, reports @hirstclass #MCFC https://t.co/JzlgPTNJgi

— Times Sport (@TimesSport) November 24, 2020