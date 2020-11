Η «άρρωστη» μπαλιά του Μπρούνο Φερνάντες στον Μάτα (pic & vids)

Ο 26χρονος Πορτογάλος άσος, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης της Γιουνάιτεντ. Εκτός από το γκολ που σημείωσε από την άσπρη βούλα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν... κίνδυνος για την αντίπαλη άμυνα.

Χαρακτηριστικό δε ότι είχε έξι πάσες «κλειδιά» εναντίον της Γουέστ Μπρομ. Ο μοναδικός παίκτης που πετυχαίνει σε ένα ματς τόσες μεταβιβάσεις φέτος Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων δεν το έχει πετύχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τα expected goals της Γιουνάιτεντ ήταν 2,45 αλλά το συγκρότημα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, κατάφερε να πετύχει μόλις ένα.

Μία από τις πάσες του Φερνάντες που ξεχώρισαν ήταν αυτή στον συμπαίκτη του, Μάτα. Ο Πορτογάλος με μία τρομερή μπαλιά έβγαλε τον 32χρονο Ισπανό μέσο στην πλάτη της άμυνας, χωρίς ωστόσο ο Μάτα να μετουσιώνει τη φάση σε γκολ.

Bruno Fernandes - 6 Key Passes

Fernandes completed a total of 6 Key Passes against West Brom. The highest total in one match this season across Europe´s top 5 leagues. This contributed to a total xG of 2.45 for Manchester United, a match in which they scored 1 goal. pic.twitter.com/3sK6l62577

— Eric Laurie (@EricLaurie) November 22, 2020