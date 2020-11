Κατάπιε χιλιόμετρα, ήταν απροσπέλαστος, τακτικά εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια του ματς. Πώς μετά να μην κάνει τον Ζοσέ Μουρίνιο να «γυαλίσει» από ηδονή; Ο Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη της Τότεναμ και έκανε τον προπονητή του παραπάνω από ευτυχισμένο, ο οποίος και φρόντισε να του το εκφράσει με ένα ανεκτίμητο από κάθε άποψη βλέμμα.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Πορτογάλος coach πλησίασε τον διεθνή Δανό και χάρη στα κέφια του φωτογράφου που πέτυχε την απόλυτη λήψη, η μοναδική αντίδρασή του προς τον παίκτη του απαθανατίστηκε κι έγινε ασφαλώς viral.

Find yourself someone who looks at you the same way Jose Mourinho looks at Pierre-Emile Højbjerg. pic.twitter.com/tNnNBgTeqN

— Squawka News (@SquawkaNews) November 21, 2020