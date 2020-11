Ο 23χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύεται τα δικά του βιώματα για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Εκείνος δεν είχε τη δυνατότητα να διαβάζει πολλά βιβλία όταν ήταν μικρός καθώς οι γονείς του είχαν χρήματα μονάχα για τα πολύ βασικά και επέλεγαν φυσικά το φαγητό κι όχι κάτι άλλο...

Κάπως έτσι, ο Ράσφορντ σε συνεργασία με με την Macmillan Children's Books, δημιουργεί μια νέα σειρά βιβλίων για παιδιά ώστε εκείνα να βάλουν τις πρώτες βάσεις στη ζωή τους με την παιδεία και την μόρφωση.

Τονίζει μάλιστα, πως θέλει μέσα από τις ιστορίες που θα κυκλοφορήσουν να μάθουν οι πιτσιρικάδες από νωρίς πως θ' αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στη ζωή τους...

Thank you for being on this journey with me @MacmillanKidsUK pic.twitter.com/pHRhOoJoKK

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 17, 2020