Ο 23χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να ενώσει ολόκληρη την Αγγλία με τις ενέργειές του και την εκστρατεία του υπέρ των παιδιών των σχολείων σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς με την πανδημία.

Ανάγκασε την Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον δυο φορές να πάρει πίσω την αρχική της απόφαση και να συνεχίσει πρόγραμμα παράδοσης τροφίμων στις ευάλωτες οικογένειες, όμως, η Daily Mail βρέθηκε να κάνει μεγάλο... φάουλ στην αναφορά που έκανε για μια συγκεκριμένη επένδυση του παίκτη.

«Τι αποτέλεσμα! Ο ποδοσφαιρικός αστέρας που κάνει τις εκστρατείες, αγόρασε πέντε πολυτελή σπίτια έναντι 2 εκατομμυρίων λιρών».

Ο Μάρκους Ράσφορντ απάντησε: «Για να το ξεκαθαρίζουμε. Είμαι 23. Προέρχομαι από τα λίγα. Θέλω να προστατεύσω την οικογένειά μου. Γι' αυτό και είχα πάρει μια απόφαση από την έναρξη του 2020 να επενδύσω χρήματα σε κατοικίες. Μην μπλέκετε τις ιστορίες και μην χρησιμοποιείται την λέξη “εκστρατεία” για τέτοια θέματα».

Ok, so let’s address this. I’m 23. I came from little. I need to protect not just my future but my family’s too. To do that I made a decision at the beg of 2020 to start investing more in property. Please don’t run stories like this alongside refs to ‘campaigning’. pic.twitter.com/coqla2i19d

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 15, 2020