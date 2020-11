Μετά την «αυτοχειρία» στην περσινή σεζόν, όταν πήρε μία νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια κι έμεινε εν τέλει εκτός play-offs ανόδου για έξι βαθμούς, η διοίκηση τον στήριξε απεριόριστα. Ωστόσο, η κλεψύδρα του Φίλιπ Κοκού στη Ντέρμπι Κάουντι είχε αρχίσει να αδειάζει επικίνδυνα μετά από μία μόλις νίκη στα πρώτα 11 ματς της φετινής Championship και το προδιαγεγραμμένο «διαζύγιο» είναι γεγονός.

Ο Ολλανδός τεχνικός απολύθηκε κι επίσημα από τα Κριάρια, πληρώνοντας το τραγικό ξεκίνημα με μόλις 6 βαθμούς που τα έχει «καθηλώσει» στην τελευταία θέση της βαθμολογίας (5-16 τα γκολ σε 11 αγωνιστικές!) και πλέον, αφήνει χώρο στον Γουέιν Ρούνεϊ για το step-up στην προπονητική.

Ο ρέκορντμαν τερμάτων των Τριών Λιονταριών πήρε μεταγραφή στη Ντέρμπι το καλοκαίρι του 2019, με την προοπτική να αναλάβει κάποια στιγμή τα ηνία της πρώτης ομάδας, όταν θα έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Προς το παρόν, θα χριστεί παίκτης-προπονητής για τις προσεχείς ημέρες, μέχρι να ανακοινωθεί ο διάδοχος του Κοκού, όμως, δεν λείπουν τα σενάρια να διατηρήσει τον ρόλο του coach της πρώτης ομάδας οριστικά.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.

Full story#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) November 14, 2020