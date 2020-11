Ο Κλοπ κατάλαβε πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα... από τα μεγέθη στις φόρμες! (vid)

Ο Γερμανός τεχνικός, έχει ως συνήθειο να παρακολουθεί το ζέσταμα της αντίπαλης ομάδας πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Στέκεται διακριτικά στην μεσαία γραμμή και το βλέμμα του είναι καρφωμένο στους αντιπάλους που θ' αντιμετωπίσουν οι δικοί του ποδοσφαιριστές στο χορτάρι.

Στο ντοκιμαντέρ «At the end of the storm», ο Kloppo περιγράφει τις σκηνές από το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Λίβερπουλ πριν από μια 5ετία και πόσα πράγματα του φαίνονταν λάθος, ακόμα και στα πιο απλά...

«Πάντοτε βλέπω την προθέρμανση του αντιπάλου κι έτσι είχα κάνει και τότε στο ματς με την Τότεναμ. Όλα έμοιαζαν ιδανικά και οργανωμένα σ' εκείνους. Οι φόρμες τους με τα σκούρα χρώματα, ο Κέιν, ο Ντέλε Άλι. Όλα πανέτοιμα για το ματς. Και ξαφνικά γύρισα να δω τη δική μου ομάδα και δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος... Φανέλες που δεν τους έκαναν, άλλα μεγέθη... Πριν καν ξεκινήσει το ματς, ήμασταν οι δεύτεροι καλύτεροι στο γήπεδο... Από την επόμενη μέρα κιόλας, ρωτούσα τη διοίκηση πόσα πράγματα θα μπορούσαμε ν' αλλάξουμε άμεσα» λέει ο κόουτς των Πρωταθλητών.

