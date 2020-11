Τότεναμ: Για τρίτη φορά μόλις μια τελική σε 45' αγώνα!

Τα «σπιρούνια» προβληματίστηκαν από τη διάθεση που έβγαλε η ομάδα του Σλάβεν Μπίλιτς στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μεταξύ τους ημίχρονο στο «Χόθορνς», με τους παίκτες του Ζοσέ Μουρίνιο να κάνουν μονάχα μια τελική ενέργεια σε 45 λεπτά.

Είναι η τρίτη φορά επί θητείας Μουρίνιο που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο είχε συμβεί μονάχα τέσσερις φορές σε 202 ματς πρωταθλήματος!

– Spurs mustered just one shot during the opening 45 minutes against West Brom, the third time since José Mourinho took charge they’ve managed no more than one first half attempt; they only had as few in four of Mauricio Pochettino's 202 league games in charge. Tame. #WBATOT pic.twitter.com/TQzllAmLY0

