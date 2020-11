Κέιν: Ο επιθετικός που έχει εμπλακεί στα περισσότερα γκολ στο top 5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων! (pic)

Ο Χάρι Κέιν διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και φροντίζει σε κάθε ματς να το αποδεικνύει.

Ο Άγγλος επιθετικός αυτή τη στιγμή, σε μόλις επτά ματς στο πρωτάθλημα, έχει σκοράρει 6 γκολ και έχει μοιράσει 8 ασίστ.

Αυτό σημαίνει ότι έχει εμπλακεί σε 14 τέρματα - τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στα κορυφαία 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Λεβαντόφσκι είναι δεύτερος με 13.

14 - Harry Kane has been directly involved in 14 goals (six goals & eight assists) after only seven league games this season, the most of any player in Europe's top five divisions (Lewandowksi, 13). Statement. pic.twitter.com/yIdCwfzlGo

— OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2020