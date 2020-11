Τσέλσι: Μετά τον Τσεχ ο Μεντί! (pic)

Με 3-0 η Τσέλσι ξεπέρασε με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Μπέρνλι και παράλληλα κράτησε και το μηδέν πίσω για τέταρτο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό πέρα από την άριστη αμυντική λειτουργία οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο νέο μεταγραφικό απόκτημα των «μπλε» που ακούει στο όνομα Εντουάρντ Μεντί.

Ο Σενεγαλέζος πορτιέρε έχει ξεκινήσει ιδανικά με τη νέα του ομάδα, κρατώντας σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια το μηδέν κάτω από τα δοκάρια και συγκεκριμένα στα 457 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Τελευταία φορά που κατάφερε να πετύχει κάτι τέτοιo τερματοφύλακας της Τσέλσι, ήταν ο Πετρ Τσεχ τη σεζόν 2004/05, ο οποίος είχε τρία συνεχόμενα clean sheets στην Premier League.

Edouard Mendy is the first Chelsea goalkeeper to keep a clean sheet in their first three Premier League games since Petr Čech in 2004.

