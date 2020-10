Τσέλσι: Με Μεντί και Σίλβα... δεν περνάει τίποτα! (pic)

Οι «μπλε» του Λονδίνου έφυγαν από το Μάντσεστερ και το «Ολντ Τράφορντ» με το 0-0 χάρη στον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα και τον Βραζιλιάνο αμυντικό.

Ναι μεν δεν δόθηκε ποτέ πέναλτι στον Αθπιλικουέτα στο πρώτο μέρος όταν ο Μαγκουάιρ του έκανε κεφαλοκλείδωμα για να του πάρει την κεφαλιά, όμως, οι Μεντί και Τιάγκο Σίλβα πρωταγωνίστησαν.

Όταν οι δυο τους είναι στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι, η ομάδα του Λάμπαρντ καταφέρνει τουλάχιστον να κρατήσει το «μηδέν» στα μετόπισθεν, κάτι που συνέβη στο 4-0 επί της Κρίσταλ Πάλας, στο 0-0 με τη Σεβίλλη μεσοβδόμαδα και φυσικά στο «Θέατρο των Ονείρων» το απόγευμα του Σαββάτου...

Chelsea's results in their three matches with Edouard Mendy and Thiago Silva both starting

- Crystal Palace

- Sevilla

- Chelsea pic.twitter.com/mS1vLCIExi

— WhoScored.com (@WhoScored) October 24, 2020