Λίβερπουλ: Για 61 σερί ματς αήττητη στο «Ανφιλτν» (pic)

Η Λίβερπουλ νίκησε και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με 2-1 και βρίσκεται στην κορυφή της Premier League.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Γιούργκν Κλοπ έχει να χάσει εδώ και 61 σερί ματς μέσα στο... σπίτι της για το πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό και 27 νίκες στους 28 τελευταίους αγώνες.

Οι reds, μάλιστα, σκοράρουν 2.7 γκολ ανά αγώνα ή 162 συνολικά ενώ δέχεται 0.7 ανά παιχνίδι ή 40 μόλις συνολικό.

61 - Liverpool are unbeaten in their last 61 Premier League home games, winning 27 of their last 28 at Anfield. They’ve netted 162 goals in these 61 games (2.7 per game), while conceding just 40 in return (0.7 per game). Fortress. #LIVSHU pic.twitter.com/qRhtrA8KZI

— OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2020