Αγουέρο: Γλιτώνει την τιμωρία για την χειρονομία στην βοηθό... (vid)

Ο Αργεντινός επιθετικός αφού εξέφρασε παράπονα προς την Σιάν Μάσεϊ - Έλις, την έπιασε από τον ώμο περνώντας το χέρι του στον αυχένα της.

Η βοηθός διαιτητή τον απομάκρυνε αμέσως έχοντας αισθανθεί πολύ άβολα, αλλά δεν ενημέρωσε τον ρέφερι του αγώνα για το περιστατικό.

«Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, ψάξτε αλλού να δημιουργήσετε προβλήματα» είπε ο Γκουαρδιόλα για τον ποδοσφαιριστή του, ο οποίος δεν θ' αντιμετωπίσει κάποια συνέπεια από την Ομοσπονδία για την κίνησή του...

How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF

— Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020