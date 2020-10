Η παρουσία του 29χρονου Ισπανού μέσου, ήταν καταλυτική στη μεσαία γραμμή των «Reds». Γι' ακόμη μία φορά, ο Τιάγκο ολοκληρώνει ένα παιχνίδι, έχοντας τις περισσότερες επαφές (93), τις περισσότερες πάσες (70) αλλά και τις περισσότερες ντρίμπλες (4).

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ, θα πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι από το καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, καθώς έχει δείξει με το «καλημέρα» την κλάση του αλλά και το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ.

Pure class on his Merseyside derby debut pic.twitter.com/2JcGM46u1R

Thiago for Liverpool against Everton in the Premier League:

◉ Most touches (93)

◉ Most passes (70)

◉ Most passes in opp.half (48)

◉ Most take-ons completed (4)

◉ Most interceptions (2)

Another solid display. pic.twitter.com/JUbyfC34lD

— Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020