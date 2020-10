Ράσφορντ: «Η πείνα δεν είναι ποτέ λάθος ενός παιδιού...»

Μόλις 22 ετών κι όμως με τόσο μεγάλη επίδραση στην ανθρωπότητα...

Με τόσο θάρρος και θράσος απέναντι στους Κυβερνώντες.

Ο Μάρκους Ράσφορντ συνεχίζει απτόητος την προσπάθειά του αφού από τον Σεπτέμβρη και μετά η αγγλική Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τα παιδιά, σταματώντας το πρόγραμμα που «έτρεξε» μέσα στο καλοκαίρι με την διάθεση τροφίμων.

Στην Ουαλία και την Ιρλανδία, έχοντας παρακολουθήσει την εκστρατεία του ποδοσφαιριστή αποφάσισαν να εφαρμόσουν δικά τους προγράμματα που έχουν να κάνουν με το προσεχές διάστημα και την περίοδο των Χριστουγέννων, με τον Μάρκους Ράσφορντ να δηλώνει:

«Η εκπαίδευση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο όταν τα παιδιά μπορούν να συγκεντρωθούν απόλυτα σε αυτή.

Αυτή τη στιγμή, μια ολόκληρη γενιά έχει “καταδικαστεί” από την πανδημία με την δυσκολία παροχής των προνομίων της εκπαίδευσης και τώρα που γύρισαν στο σχολείο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όπως θα έπρεπε γιατί τα στομάχια τους προκαλούν πόνο...

Όποια κι αν είναι η άποψή σου, η κρίση σου, η σκέψη σου για τα ζητήματα, η πείνα δεν μπορεί ποτέ να είναι λάθος ενός παιδιού.

Ας προστατεύσουμε τη νέα γενιά. Ας σταθούμε κοντά στα παιδιά για να καταλάβουν ότι είμαστε μαζί τους».

Remember when I said I was going to need your help...

For the millions who do not have the platform to be heard.

Let's stand as a 'United' Kingdom to #endchildfoodpoverty

Sign the petition today: https://t.co/FvvpO6JYWX

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 15, 2020