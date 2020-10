Η Γουέστ Χαμ εκμεταλλεύτηκε την παράταση μεταγραφών για παίκτες εντός Νησιού μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και προχώρησε στην απόκτηση του Κρεγκ Ντόσον από τη Γουότφορντ.

Οι Λονδρέζοι συμφώνησαν με τους Χόρνετς του Βλάνταν Ίβιτς για τον δανεισμό του έμπειρου στόπερ ως το τέλος της σεζόν, ενώ διαθέτουν και οψιόν αγοράς για να τον μονιμοποιήσουν στο ρόστερ.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του αστεριού της Μπρέντφορντ, Σαγίντ Μπενραχμά δείχνει να «ναυαγεί» οριστικά.

We are pleased to announce the signing of defender Craig Dawson on a season-long loan from Watford.

