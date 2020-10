Νέος προπονητής της Νότιγχαμ ο Χιούτον (pic)

Ο Κρις Χιούτον αποτελεί κι επίσημα τον διάδοχο του Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποπομπής του Γάλλου τεχνικού, ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη προσέλαβε τον έμπειρο Ιρλανδό coach, ο οποίος είχε ανεβάσει την Μπράιτον στην Premier League το 2017 και βρισκόταν στο τιμόνι της μέχρι και το περσινό καλοκαίρι.

Πλέον, ο 61χρονος τεχνικός, ο οποίος στην καριέρα του έχει περάσει επίσης από Νιούκαστλ, Μπέρμιγχαμ και Νόριτς, αναλαμβάνει να βελτιώσει την αγωνιστική πορεία της Φόρεστ, η οποία πραγματοποιεί κάκιστο ξεκίνημα με πέντε ήττες στα ισάριθμα πρώτα ματς της σεζόν (4 για την Championship, ένα για το Λιγκ Καπ).

Chris Hughton appointed as manager #NFFC are delighted to announce the appointment of Chris Hughton as the club’s new manager.

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 6, 2020