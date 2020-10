Τέλος από τη Νότιγχαμ ο Λαμουσί!

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ανακοίνωσε πως ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Γάλλος coach πλήρωσε το «μάρμαρο» για το τραγικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν, με 4 ήττες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της Championship, γεγονός που σε συνδυασμό με την «αυτοκτονία» της μη εισόδου στα play-offs ανόδου την περασμένη περίοδο είχαν συνέπεια να απομακρυνθεί άμεσα από τον πάγκο της ομάδας με τερματισμό συμβολαίου.

Όπως αναφέρει η «Mirror», πρώτος στόχος της διοίκησης για τη διαδοχή στον πάγκο της Φόρεστ είναι ο Κρις Χιούτον, ο άνθρωπος που ανέβασε τη Μπράιτον στην Premier League το 2017 και την διατήρησε εκεί για τις επόμενες δύο σεζόν. Η αλλαγή προπονητή αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα τις επόμενες μέρες, στη διάρκεια του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες.

Την ίδια ώρα, ο Λαμουσί βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Ντουχαΐλ από το Κατάρ για να συνεχίσει την καριέρα του.

#NFFC can confirm that the contract of head coach Sabri Lamouchi has been terminated with immediate effect.

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 6, 2020