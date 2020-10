Σόλσκιερ: «Θα μας βοηθήσει στο σκοράρισμα ο Καβάνι»

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν και την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, να υπογράψουν τον «El Matador». Ο 33χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο και θα καρπωθεί περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την απόκτηση του Καβάνι, τονίζοντας πως θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα στο σκοράρισμα.

Following a busy deadline day, the boss has given the lowdown on our four new arrivals #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020