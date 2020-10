Ο Στεργιάκης, έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στη Σλάβια Σόφιας και ποδοσφαιρικής ωρίμανσης μακριά από τη χώρα μας, κάνει το επόμενο βήμα και μετακομίζει στο Νησί για να διεκδικήσει παιχνίδια στην εστία της Μπλάκμπερν!

Εντός της ημέρας αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση των «ρόβερς» για την απόκτησή του, με τον πρόεδρο της Σλάβια Σόφιας, Βέντσι Στεφάνοφ, να έχει επιβεβαιώσει πως η πώληση του νεαρού τερματοφύλακα είναι οριστική.

Slavia Sofia president Ventsi Stefanov has now confirmed Stergiakis is signing for #Rovers! https://t.co/oA9rp4fZY6

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) October 6, 2020