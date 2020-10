Ο 30χρονος διεθνής πορτιέρε αποτελεί το 6ο φετινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι μετά τους Ενκουνκού, Χάμες, Άλαν, Ντουκουρέ και Γκόντφρεϊ.

Ο Όλσεν είχε βοηθήσει τη Μάλμε να βρεθεί στους ομίλους του Champions League το 2014, πέρασε για λίγο από τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε στην Κοπεγχάγη, ενώ μετά το εκπληκτικό για εκείνον, Μουντιάλ του 2018, πήρε μεταγραφή για τη Ρόμα, από την οποία παραχωρήθηκε δανεικός τώρα στα «ζαχαρωτά».

| We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.

Welcome, Robin! #EFC

— Everton (@Everton) October 5, 2020