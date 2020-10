Εβρά: «Δεν μου αρέσει η βία αλλά στην Γιουνάιτεντ χρειάζονται σφαλιάρες» (vid)

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η ήττα που υπέστησαν οι «κόκκινοι διάβολοι», από την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, με 6-1.

Ο άλλοτε άσος της Γιουνάιτεντ, Πατρίς Εβρά αφού πρώτα εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για το βαρύ αποτέλεσμα, τόνισε πως ο σύλλογος χρειάζεται ριζική αλλαγή στα διοικητικά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως κάποιοι άνθρωποι του συλλόγου, χρειάζονται ένα... καλό χαστούκι.

«Ηταν μια καταστροφή. Πάντα λέω την αλήθεια. Αγαπώ την Γιουνάιτεντ. Αλλά σπάνια μιλάω γι' αυτή, γιατί η αλήθεια πονάει. Ξέρω ότι όταν πρέπει να μιλάς στην τηλεόραση υπάρχει ένα φίλτρο, για τα λεγόμενα σου. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Τι γίνεται με την διοίκηση της ομάδας; Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε ο Φέργκιουσον και πόσοι τεχνικοί έχουν απολυθεί; Δεν ξέρουμε γιατί η Γιουνάιτεντ θέλει παίκτες όπως ο Σάντσο. Τι γίνεται με την ομάδα μου; Δεν μου αρέσει η βία αλλά μερικοί άνθρωποι στο κλαμπ, χρειάζονται ένα καλό χαστούκι για να συνέλθουν», τόνισε χαρακτηριστικά στο Sky Sports.

