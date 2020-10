Βαϊνάλντουμ: «Αποφασισμένοι να κάνουμε το back-to-back»

Ο 29χρονος μέσος της Λίβερπουλ, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, τόνισε πως θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, προκειμένου να στεφθούν και πάλι πρωταθλητές Αγγλίας.

«Επειδή η ομάδα ήταν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι ακριβώς το ίδιο, όπως και τις προηγούμενες σεζόν. Το μόνο πράγμα που κάνουμε πλέον είναι, επειδή γυρίσαμε πρωταθλητές, απλά ότι θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να κερδίσουμε τον τίτλο ξανά. Εκπαιδευόμαστε σκληρά, όπως κάναμε και πριν, ίσως ακόμα πιο πολύ, ξέροντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε «εκπτώσεις», διότι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να είμαστε αντάξιοι των περιστάσεων και να κερδίσουμε. Κάνουμε απλώς τα πράγματα που κάναμε την περασμένη σεζόν, αλλά είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.

Το είδος του ποδοσφαίρου που παίζουμε είναι αρκετά καλό. Οι περιστάσεις που πρέπει να αντιπαρατεθούμε εναντίον είναι δύσκολες, αλλά τα πηγαίνουμε καλά, αυτό με κάνει περήφανο γιατί βρισκόμασταν σε μια κατάσταση όπου μπορούσαμε να βρούμε δικαιολογίες, αλλά δεν το κάναμε».

"Because we turned champions, you just want to give more and win it again."

Sharper, more concentrated, giving more – @GWijnaldum's recipe for sustaining our success into 2020-21

— Liverpool FC (@LFC) October 3, 2020