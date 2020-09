Λίβερπουλ: Χωρίς Τσιμίκα με Άρσεναλ (pic)

Με απουσίες θα αντιμετωπίσει η Λίβερπουλ την Αρσεναλ για το Carabao Cup.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος ενημέρωσε ότι οι Χέντερσον, Μάτιπ και Τσιμίκας δεν θα είναι στη διάθεση του Κλοπ.

Ο Χέντερσον έχει ήδη χάσει τα τελευταία δύο ματς των «reds» λόγω τραυματισμού στο ματς με την Τσέλσι.

Ο Μάτιπ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα κι ο Κώστας Τσιμίκας δεν ξεπέρασε ένα μικροπρόβλημα που υπέστη στο προηγούμενο ματς με την Λίνκολν.

We will be without Jordan Henderson, Joel Matip and Kostas Tsimikas for tomorrow's Carabao Cup clash with @Arsenal.

Here's the latest fitness news

