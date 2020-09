Η ώρα του Κώστα Τσιμίκα έφτασε στη Λίβερπουλ.

Όπως αναμενόταν, ο Έλληνας μπακ θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον αγώνα του Carabao Cup (3ος γύρος) με αντίπαλο τη Λίνκολν, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον ξεκινά βασικό στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ:

Αντριάν, Νέκο Γουίλιαμς, Φαν Ντάικ, Ράις Γουίλιαμς, Τσιμίκας, Γκρούγιτς, Τζόουνς, Έλιοτ, Σακίρι, Μιναμίνο, Ορίγκι

TEAM NEWS

Here's how we line-up for tonight's #CarabaoCup clash

— Liverpool FC (@LFC) September 24, 2020