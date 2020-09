Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε και πάει στην Γουλβς ο Σεμέδο

Ο Πορτογάλος αμυντικός εδώ και αρκετό διάστημα ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με την ομάδα της Premier League. Η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα να τον παραχωρήσει και σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική ευθεία.

Μάλιστα, αναφέρει πως η Γουλβς κατέθεσε δεύτερη ανανεωμένη πρόταση στους «μπλαουγκράνα» για να τον αποκτήσουν και οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου φαίνεται πως συμφώνησαν. Πλέον απομένουν τα τυπικά και ο Σεμέδο να ετοιμάσει βαλίτσες για το Νησί και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.

Οι «Λύκοι» χρειάστηκε να βγάλουν το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Wolves are ‘one step away’ from signing Nelson Semedo. New bid submitted yesterday and Barcelona are now ready to accept. Work in progress also on personal terms to be agreed.

On next hours Barça are gonna sell Semedo to #Wolves and Vidal to #Inter. Here we go soon! #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020