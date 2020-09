Τιάγκο: «Ο Κουτίνιο και ο Τσάμπι Αλόνσο με βοήθησαν να πω το "ναι" στην Λίβερπουλ»

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, τελικά κατέβαλλε το ποσό των 32 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν και με αυτόν τον τρόπο έκανε δικό της τον Τιάγκο, που τόσο πολύ επιθυμούσε ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο 29χρονος μέσος στις πρώτες του δηλώσεις που πραγματοποίησε ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, τόνισε πως οι Κουτίνιο και Τσάμπι Αλόνσο, δύο πρώην ποδοσφαιριστές των «Reds», του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα.

«Ρώτησα πριν έρθω στην Λίβερπουλ. Ηξερα ότι είναι μία μεγάλη ομάδα, όπου τα τελευταία χρόνια έχει μόνο ανοδική πορεία. Είναι περισσότερο από μία ομάδα. Είναι οικογένεια. Ρώτησα τους Κουτίνιο και Τσάμπι Αλόνσο για να μου πούνε για την Λίβερπουλ και αυτά που άκουσα ήταν μόνο θετικά πράγματα. Με βοήθησαν και οι δύο πολύ στο να πάρω την τελική μου απόφαση και να έρθω στο Άνφιλντ», τόνισε χαρακτηριστικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ.

"I will give my heart on the field to my teammates, to the club and also to the fans."

A brilliant first chat with @Thiago6 as a Red

