Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τιάγκο Αλκάνταρα, με τον Ισπανό-Βραζιλιάνο μέσο από την Μπάγερν Μονάχου να αποτελεί την δεύτερη μεταγραφή των Κόκκινων, μετά τον Κώστα Τσιμίκα.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα. Περίμενα αυτή την στιγμή πολύ καιρό και είμαι πολύ, πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ» τόνισε ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «οι φίλαθλοι δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι όσο είμαι εγώ, αυτό είναι σίγουρο! Δεν έχει να κάνει με το να λέμε λόγια, αλλά να κάνουμε πράγματα. Θα δώσω την καρδιά μου στο γήπεδο για τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τους φιλάθλους».

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ήθελε σαν... τρελός τον Τιάγκο, δήλωσε «πολύ ευτυχισμένος που φέραμε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο στην ομάδα. Ήξερα ότι όλοι στην Μπάγερν ήθελαν απεγνωσμένα να τον κρατήσουν, αλλά εκείνος διάλεξε εμάς».

The moment you’ve all been waiting for… #ThiagoFriday pic.twitter.com/s2tOCvnHta

This is Anfield. Challenge accepted!

UP THE REDS! @LFC #YNWA pic.twitter.com/LriS587qRs

— Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020