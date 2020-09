«Θέλω να αφήσω κληρονομιά. Εδώ ανήκω». Με αυτές τις φράσεις ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ επιβεβαίωσε την αφοσίωσή του στην Άρσεναλ, η οποία σφραγίστηκε και επίσημα με νέο συμβόλαιο.

Οι Κανονιέρηδες ανακοίνωσαν την ανανέωσή του Γκαμπονέζου σούπερ-σταρ τους για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2023 κι έκλεισε οριστικά το πιο «κρίσιμο» σίριαλ για το ρόστερ του Μίκελ Αρτέτα.

Την περσινή σεζόν σταμάτησε στα 29 γκολ σε 44 εμφανίσεις. Συνολικά στους Λονδρέζους έχει σκοράρει ήδη 72 φορές, σε 111 συμμετοχές κι είναι ο παίκτης που έφτασε νωρίτερα τα 50 γκολ με τη φανέλα τους. Ο μόνος που σημείωσε τουλάχιστον 20 γκολ σε δύο διαδοχικές σεζόν, μετά τον Τιερί Ανρί. Κι αν οι επιδόσεις από μόνες τους δεν λένε πάντα την αλήθεια, στην προκειμένη για το πόσο σημαντικός είναι ο «Όμπα» στο project των Λονδρέζων, τα δύο γκολ που πέτυχε στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι τον περασμένο Αύγουστο και που οδήγησαν στο 14ο Κύπελλο της ιστορίας της Άρσεναλ και έσωσαν ταυτόχρονα την έξοδο στην Ευρώπη, μιλούν από μόνα τους.

This is where you belong, Auba

@Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020