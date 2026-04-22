Η Σίτι έκανε το καθήκον της, επικράτησε της Μπέρνλι, βρέθηκε στην κορυφή κι έχει την τύχη στα πόδια της. Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Premier League.

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα». Αυτά ήταν τα λόγια του Ντέκλαν Ράις προς τους συμπαίκτες του στην Άρσεναλ, μετά την ήττα με 2-1 από τη Σίτι το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο λίγα 24ωρα αργότερα η Μάντσεστερ πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι και βρέθηκε στην κορυφή για πρώτη φορά από τον Αύγουστο. Οι δυο ομάδες ισοβαθμούν στο ρετιρέ, αλλά οι Πολίτες έχουν το πάνω χέρι λόγω καλύτερης επίθεσης. «Φτωχό» το 1-0 για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία έψαξε, αλλά δε βρήκε περισσότερα τέρματα. Πέντε στροφές πριν το τέλος η Άρσεναλ έχει θεωρητικά πιο βατή συνέχεια, μιας και τα εκτός έδρας παιχνίδια της διεξάγονται στο Λονδίνο και απέναντι σε ομάδες του κάτω μισού της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Σίτι έχει μπροστά της πιο απαιτητικές αναμετρήσεις μακριά από το Ετιχαντ.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι (70β. +37 – 33 ματς):

04/05 Έβερτον (εκτός)

09/05 Μπρέντφορντ (εντός)

17/05 Μπόρνμουθ (εκτός)

22/04 Κρίσταλ Πάλας (εντός)

24/05 Άστον Βίλα (εντός)

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ (70β. +37 – 33 ματς):