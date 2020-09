Αντσελότι: «Αν ήθελα να πάρω γρήγορο παίκτη θα έπαιρνα τον Μπολτ και όχι τον Χάμες»

Η ανανεωμένη Έβερτον κατάφερε και πήρε το πολύτιμο τρίποντο, κόντρα στην Τότεναμ, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Κάλβερτ-Λιούιν. Κόντρα στα «σπιρούνια», ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίες ήταν ένας από τους διακριθέντες του αγώνα.

Μάλιστα, κατάφερε στο ντεμπούτο του, να δημιουργήσει πέντε ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Τελευταία φορά που κάποιος είχε πετύχει κάτι ανάλογο, ήταν ο Αλέξις Σάντσες, το 2014.

Ο Κάρλο Αντσελότι, από την πλευρά του ανέφερε πως ο Κολομβιανός άσος είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας.

«Ο Χάμες δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης στον κόσμο αλλά είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας. Είναι πολύ επικίνδυνος. Δεν με απασχολεί η φυσική του κατάσταση. Αν με απασχολούσε, θα είχα πάρει τον Γιουσέιν Μπολτ όχι τον Χάμες».

