Ούλι Χένες: «Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ μας εκβίασαν για τον Τιάγκο»

Είναι γνωστό πως ο Τιάγκο, βρίσκεται στο στόχαστρο των πρωταθλητριών Αγγλίας, από τις αρχές του καλοκαιριού. Η διοίκηση της Λίβερπουλ ήταν σε ανοικτή γραμμή με αυτή της Μπάγερν, ώστε να βρουν την «χρυσή» τομή και να φτάσουν σε συμφωνία για την μεταγραφή του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσπάθησε να μπει... σφήνα στην μεταγραφή του διεθνή μέσου αλλά οι συζητήσεις με τους Βαυαρούς «ναυάγησαν». Ο επίτιμος πρόεδρος και παλαίμαχος άσος της Μπάγερν Μονάχου, Ούλι Χένες, τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Τιάγκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τόσο η Λίβερπουλ όσο και Μάντεστερ Γιουνάιτεντ, προσπάθησαν να εκβιάσουν τους Γερμανούς, για να αποδεχθούν μία προσφορά -χαμηλότερη από αυτή που ζητούσαν- για τον παίκτη.

Ο Τιάγκο, από την πλευρά του επέστρεψε στις προπονήσεις της προετοιμασίας από τη στιγμή που δεν υπάρχει σημαντική εξέλιξη στο θέμα της πιθανής μεταγραφής του στη Λίβερπουλ.

Bayern chief Uli Hoeness has accused Liverpool and Man Utd of trying to blackmail them into accepting a lower offer for Thiago https://t.co/RKjtMCsERR

— Goal (@goal) September 13, 2020