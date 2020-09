Η Άρσεναλ συνάντησε αρνητικό οιωνό λίγα λεπτά πριν αρχίσει την πορεία της στη νέα Premier League, όταν κατά την προθέρμανση του αγώνα κόντρα στη Φούλαμ οι Ντάνι Θεμπάγιος και Έντι Ενκέτια ήρθαν στα χέρια.

Ωστόσο, το ποδαρικό στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με τους Κανονιέρηδες να επικρατούν άνετα των Κότατζερς και τους δύο συμπαίκτες να ξεπερνούν άμεσα την παρεξήγηση.

Με φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ισπανός μέσος πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τον Βρετανό φορ και δήλωσε πως «συμβαίνουν αυτά», αποδεικνύοντας ότι το περιστατικό θεωρείται λήξαν.

It happens.

You don't see this every day

Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2020