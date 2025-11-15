Αγωνία στην Άρσεναλ με τον τραυματισμό του Γκάμπριελ σε φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας, λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.

Ένας από τους λόγους που οι οπαδοί των ομάδων... τρέμουν κατά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, είναι η πιθανότητα κάποιος παίκτης της ομάδας του να τραυματιστεί μεσούσης της σεζόν. Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Γκάμπριελ, του κεντρικού αμυντικού της Άρσεναλ, με τους Gunners να αγωνιούν πλέον για την κατάσταση του Βραζιλιάνου αμυντικού.

Arsenal defender Gabriel was forced off with a muscular injury in Brazil's match against Senegal at the Emirates Stadium 🚨 pic.twitter.com/z1mZx2iqYB November 15, 2025

Η Βραζιλία αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι τη Σενεγάλη και μάλιστα μέσα στο... σπίτι του Γκάμπριελ, το «Έμιρεϊτς». Στο δεύτερο μέρος, ο 27χρονος χρειάστηκε να αντικατασταθεί νιώθοντας μια ενόχληση στον δεξί προσαγωγό του και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό κι όλα αυτά λίγες μόλις ημέρες πριν το κρίσιμο ντέρμπι της Άρσεναλ με την Τότεναμ (23/11, 18:30) για την 12η στροφή της Premier League. Ο Βραζιλιάνος, που τη φετινή σεζόν είναι καθοριστικός όχι μόνο στην άμυνα αλλά και στην επίθεση με δύο γκολ και τρεις ασίστ, θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.