Ο Σέζνι εξομολογείται τα συναισθήματα του όταν έφυγε από την Άρσεναλ: «Πήγα σπίτι εκείνη την ημέρα και άρχισα να κλαίω»

Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνας, Βόιτσεχ Σέζνι, σε πρόσφατη συνέντευξη του με τον Αρσέν Βενγκέρ, εξομολογήθηκε τα συναισθήματα του όταν ο Γάλλος προπονητής τον έθεσε εκτός ομάδας στην Άρσεναλ.

Ο Βόιτσεχ Σέζνι γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, στο οποίο συζητά τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, οι οποίες τον έχουν οδηγήσει σε συλλόγους όπως την Άρσεναλ, τη Ρόμα, τη Γιουβέντους και τώρα την Μπαρτσελόνα. Σε μια συνομιλία με τον Αρσέν Βενγκέρ, πρώην προπονητή της Αγγλικής ομάδας, ο τερματοφύλακας των Καταλών θυμάται πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα του όταν του είπαν ότι έπρεπε να φύγει από τους «κανονιέρηδες».

«Ήταν η μόνη στιγμή στην καριέρα μου που μου ράγισε πραγματικά την καρδιά. Θυμάμαι να γυρίζω σπίτι και να ξεσπάω σε κλάματα», θυμάται ο 35χρόνος κίπερ, περιγράφοντας τη στιγμή αφότου η Άρσεναλ του είπε ότι δεν χρειάζονταν πλέον τις υπηρεσίες του και θα έπρεπε να βρει άλλη ομάδα να συνεχίσει τη καριέρα του.

«Ήθελα να πάω στη Γιουβέντους επειδή μου ξεκαθάρισες ότι ήταν το καλύτερο πράγμα εκείνη την εποχή για εμένα και ότι έπρεπε να φύγω από την Άρσεναλ», πρόσθεσε ο Σέζνι. Στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ, ο τερματοφύλακας ρωτάει τον Βενγκέρ αν η απόφαση να φύγει από την ομάδα ελήφθη εκείνη τη στιγμή ή δύο χρόνια νωρίτερα, σε έναν αγώνα στην έδρα της Σαουθάμπτον, όταν τον έπιασαν να καπνίζει στα ντουζ. «Νομίζω ότι είχες ήδη πάρει την απόφαση σου δύο χρόνια νωρίτερα και ότι δεν είχε σημασία τι έκανα από τότε και μετά», με τον Γάλλο προπονητή να συμφωνεί με τα λεγόμενα του Πολωνού κίπερ.

«Πραγματικά νομίζω ότι είχα νιώσει πολύ άνετα σε εκείνο το σημείο και ήταν λάθος μου αυτό που έκανα τότε», συμπλήρωσε ο Σέζνι, πρόσθετοντας στη συνέχεια ότι: «Μετά από δύο χρόνια όμως όταν ήμουν στη Ρόμα κάνατε λάθος που δεν με φέρατε πίσω». Ο 76χρόνος τεχνικός παραδέχτηκε πως έτσι έγιναν τα πράγματα, λέγοντας μάλιστα πως είχε κάνει πολλά λάθη στην καριέρα του.