Μουρίνιο: «Ας μάθει ο Κλοπ μόνος του τι τον περιμένει»! (vid)

Ο Πορτογάλος κόουτς της Τότεναμ γνωρίζει πολύ καλά τις... διαθέσεις των αντιπάλων όταν κοντράρονται με την ομάδα που την αμέσως προηγούμενη ποδοσφαιρική χρονιά έχει κατακτήσει την κορυφή και μάλιστα με τέτοια διαφορά.

Εκείνος είχε το back-to-back με την Τσέλσι το 2005 και το 2006, ενώ κατέκτησε ξανά τον τίτλο το 2015 στη δεύτερη θητεία του στους «μπλε».

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των «σπιρουνιών» με την Έβερτον, ο Μουρίνιο ρωτήθηκε αν θα ήθελε να πει κάτι στον Κλοπ που ξεκινάει τη σεζόν όντας Πρωταθλητής και πόσοι κίνδυνοι παραμονεύουν, με τον... κάποτε special one να δηλώνει:

«Όχι δεν θέλω να του πω, ας μάθει μόνος του»!

"I don't want to tell Jurgen"

New season, same comedy gold from Jose Mourinho pic.twitter.com/1sufTZ14Xq

