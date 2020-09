Premier League: Αυτός είναι ο νέος ύμνος του πρωταθλήματος (vid)

Το κορυφαίο πρωτάθλημα επέστρεψε μόλις 48 ημέρες μετά το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιούλη λόγω και της πολύμηνης αναβολής που προκάλεσε η επιδημία.

Η Premier League κάνει ξανά σέντρα εντός της ημέρας για την ποδοσφαιρική χρονιά 2020-2021 και μέσω των social media παρουσίασε στον κόσμο τον νέο της ύμνο.

Απολαύστε το βίντεο του κορυφαίου πρωταθλήματος:

Premier League season

Premier League sound

Turn it up and get ready to feel the excitement again

