Ο Άγγλος επιθετικός αποχαιρέτησε τους cherries που έπεσαν στην Championship μη καταφέρνοντας ν' αντέξουν στην τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν στο φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου στην Premier League.

Από τον αγγλικό νότο, ο Καλούμ Γουίλσον ανέβηκε στο Tyneside με ιδιωτικό ελικόπτερο του Μάικ Άσλεϊ και έπειτα από έξι χρόνια στο Vitality Stadium υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για την επόμενη 4ετία με τις «καρακάξες».

#NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!

Welcome, Callum!

— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020