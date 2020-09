Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αυτές τις μέρες έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της πατρίδας του για τα ματς του Nations League, όμως, το μυαλό του έχει και λίγο... μπλε ενόψει της νέας πρόκλησης στην καριέρα του.

Με τον Πέτερ Μπος να έχει επισημάνει πως δεν περιμένει τον νεαρό ποδοσφαιριστή να επιστρέψει για προπονήσεις στην προετοιμασία της Λεβερκούζεν μετά τις αναμετρήσεις των «πάντσερ», παρουσιάζεται πλέον ως δεδομένη η συμφωνία της Τσέλσι με τις «ασπιρίνες».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον διεθνή Τύπο, οι δύο ομάδες τα βρήκαν τελικά στα 80 + 20 εκατομμύρια ευρώ για να μετακομίσει ο παίκτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

