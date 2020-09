Εχοντας κάνει μία πολύ καλή διετία στη Λιλ, μπήκε στο μάτι της Αρσεναλ, η οποία κινήθηκε άμεσα και τον έκανε δικό της. Για τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες οι Gunners πλήρωσαν 26 εκατ. ευρώ και έδωσαν στον 22χρονο Βραζιλιάνο σέντερ μπακ συμβόλαιο πέντε ετών. Πρόκειται για κίνηση που οδηγεί ακόμα πιο σίγουρα τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο μακριά από το Λονδίνο.

Welcome to The Arsenal, @biel_m04! pic.twitter.com/xT1idCej8r

— Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020