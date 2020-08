Το βίντεο που κάνει τους φίλους της Λίβερπουλ να ονειρεύονται την απόκτηση του Τιάγκο (vid)

Ο 29χρονος χαφ, αποτελεί διακαή πόθο του Γιούρκεν Κλοπ, καθώς και ο παίκτης έχει δηλώσει πως θέλει σαν... τρελός να συνεργαστεί με τον Γερμανό τεχνικό. Τόσο τα γερμανικά όσα και τα αγγλικά ΜΜΕ, παρουσιάζουν τον Τιάγκο Αλκάνταρα «κλεισμένο» στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Η φετινή του απόδοση, μόνο εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηριστεί κι αυτό έκανε τους ιθύνοντες της Λίβερπουλ, να επιθυμούν την ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας.

Στο παρακάτω βίντεο, αποτυπώνονται οι κινήσεις του Τιάγκο, στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίες κάνουν το έργο των αντιπάλων δύσκολο, κάθε φορά που έρχονται αντιμέτωποι μαζί του. Ενα βίντεο, το οποίο κάνει τους φίλους των «Reds», να θέλουν όλο και περισσότερο τον Ισπανό μέσο στην ομάδα τους.

No recibas mal perfilado. No regatees en campo propio. No controles con el exterior @Thiago6 pic.twitter.com/fLObWVWWQF

— Lorenzo A. Manchado (@LAManchado) August 24, 2020