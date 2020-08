Κίμιχ - Τιάγκο: «Στρατιώτες» με μετάλλιο... (pics & vids)

Ναι, αν δεν υπήρχαν τα 55 γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μέσα στη σεζόν, προφανώς δεν θα είχε γραφτεί στην ιστορία το πρωί της 24ης Αυγούστου του 2020 πως η Μπάγερν Μονάχου ολοκλήρωσε τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά την εποχή του κορονοϊού με το τρεμπλ.

Αν ο Νόιερ δεν έκανε τέτοια εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της Λισαβόνας απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετιικά και να μη γινόταν εκείνος ο τρίτος τερματοφύλακας που ως captain καταφέρνει να σηκώσει το τρόπαιο του Champions League στα χρονικά της σύγχρονης μορφής του θεσμού.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις εξέπληξε όλη την Ευρώπη με την ιστορία του και τα κατορθώματά του. Είναι ένα παιδί προσφύγων που τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε hotspot στην Γκάνα, όπου είχαν φτάσει οι γονείς του λόγω του πολέμου στην Λιβύη. Στα 5 του έφυγε για Καναδά, για να να πανηγυρίσει στα 19 του την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης. Ο εκπληκτικός Μίλερ που πλαισίωσε επιθετικά τον «Λέβα» με απίστευτο ρόλο στη δημιουργία, ο Γκορέτσκα με τον Αλάμπα στα μετόπισθεν και αρκετοί ακόμα, πιστώνονται από μεγάλα μερίδια στην «πίτα» της επιτυχίας.

Όμως, υπάρχουν και δυο ποδοσφαιριστές που αξίζουν ιδιαίτερη μνεία, την οποία ίσως και να μην παίρνουν όπως θα τους έπρεπε...

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πριν από λίγες μέρες, αναφερόμενος στον Τζόσουα Κίμιχ, τον οποίο έχει εκτιμήσει πλέον αφάνταστα, είπε τα εξής λόγια: «Μπορεί να παίξει ως δεξί μπακ, αριστερό μπακ, αμυντικός, χαφ, εξάρι, 8άρι, 10άρι... Έχει τις ικανότητες να κάνει τα πάντα και να τα κάνει και σωστά! Είναι εκπληκτικός! Είναι πανέξυπνος, καταλαβαίνει το παιχνίδι και όσα χρειάζεται να κάνει στο γήπεδο. Είναι εντυπωσιακός, πραγματικά εντυπωσιακός». Αυτόν που αποθέωσε ο Πορτογάλος κόουτς, τον «έφτιαξε» κυρίως ο Πεπ Γκουαρδιόλα με τη δουλειά που έκανε μαζί του στη συνύπαρξή τους στην Μπάγερν Μονάχου και τώρα ο Κίμιχ αποδεικνύει πως είναι... πραγματικό διαμάντι. Κι ας έχει σχεδόν μόνιμα αυτή την έκφραση του αγριεμένου τύπου.

