Το όνομά του μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά οι κυνηγοί ταλέντων της Τσέλσι θεώρησαν ότι ο Ξαβιέρ Μπουγιάμπα είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη φήμη του ως νέος Φαν Ντάικ. Ο 18χρονος Ολλανδός σέντερ μπακ βρέθηκε πέρσι στη Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα, αλλά έμεινε ελεύθερος και η Τσέλσι του έδωσε τριετές συμβόλαιο. Ο Μπουγιάμπα είναι διεθνής με την U-19 των Οράνιε.

Xavier Mbuyamba

Another player adding to the bright future of this club. pic.twitter.com/bsfYmzXeAg

— LDN (@LDNFootbalI) August 21, 2020