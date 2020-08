Λίβερπουλ: Ο Φιρμίνο... ποζάρει χαμογελαστός για θερμομέτρηση! (vid)

Οι «κόκκινοι» χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό στην προετοιμασία τους στην Αυστρία καθώς έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σε τεστ που διενεργήθηκε, ωστόσο, ο σύλλογος ακόμα δεν έχει γνωστοποιήσει τίποτα και οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά, δίχως τον ποδοσφαιριστή που έχει προβληθεί από τον ιο.

Ο Φιρμίνο, παίρνοντας σειρά για θερμομέτρηση, χαμογέλασε και στάθηκε σαν να ποζάρει, από το... συνήθειο των φωτογραφιών με τον κόσμο που σίγουρα θα του έχει λείψει πολύ όλο αυτό τον καιρό.

